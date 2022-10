Ciney toujours invaincu à domicile

Cartes jaunes: Bruckner, Lecerf, Amrous, Otte.

Buts: L. Lambrechts (1-0, 4e), L. Lambrechts (2-0, 46e), D. Keysers (2-1, 57e), Claude (3-1, 86e).

CINEY: Monteleone, Bruckner, Despas, Boudjemaa, Boujabout, Otte, Bukasa (60e (75e Claude)), L. Lambrechts (67e Mignon).

MORMONT: Mathoz, Lambert, Godelaine, D. Keysers, Crevecœur, Lecerf (79e Malela), Lo Monte, Dardenne (25e Oumediene).

Ciney trouve la faille après seulement quatre minutes de jeu. Otte lance Pajaziti. L’attaquant cinacien se présente devant Marthoz qui repousse le ballon. La défense visiteuse tarde à dégager le ballon. Lambrechts le récupère à l’entrée du petit rectangle et crucifie Marthoz d’un tir dans le plafond. Dix minutes plus tard, Monteleone intervient une première fois devant Amrous. Antoine a de la dynamite dans les jambes et fait très mal sur son flanc gauche. Il adresse d’ailleurs un centre à Lambrechts qui loupe la balle de break. Avant le repos, Despas sauve un nouvel essai d’Amrous à même la ligne.

Dès la reprise, Mormont se fait surprendre sur un contre rapide mené par les visités. Mormont hérite d’un coup-franc à l’entrée du rectangle côté droit. Antoine récupère le ballon, remonte à toute vitesse côté gauche et sert parfaitement Lambrechts qui inscrit son second but de la soirée et fait le break pour Ciney. Mormont ne baisse pas les bras, au contraire. D. Keysers réduit la marque sur un centre-tir d’Amrous. Il faut une grosse intervention de Monteleone devant Hansoulle à la 70e pour que Ciney garde son avance. Lomma tente aussi sa chance, mais en vain. Monté au jeu en fin de match, Claude profite d’un service de Mignon pour fixer les chiffres.