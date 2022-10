Cédric Fauré, nouveau coach de Namur: « J’ai connu des défis bien plus ardus que celui-ci »

Le coach français a d’emblée été séduit par le discours présidentiel. "Je me suis aperçu que nous avions les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. Namur est une grande ville qui mérite un club dans des divisions supérieures. J’ai vu samedi qu’il y avait de la qualité dans le noyau. J’essayerai de mettre en place la même rigueur sur laquelle je me suis appuyé dans ma carrière pro."

La carte de visite de ce résident de… Sombreffe parle pour lui comme joueur. Le "nom" voulu par le chairman namurois est donc arrivé au stade communal. Pouvant revendiquer une belle carrière pro de plus de 16 ans et 550 matchs, le citoyen d’Outre-Quiévrain devra aussi s’adapter à la mentalité namuroise si particulière: "Je suis un homme de défi et j’aime relever les challenges. J’en ai connu de plus ardus que celui-ci et cela s’est toujours bien déroulé. Je suis à ma 3e année d’entraîneur où je suis passé par Mulhouse pour décrocher le diplôme UEFA A". Le nouveau T1 a aussi côtoyé Felice Mazzu mais également en France Luis Fernandez et Josselin Gourvenec. "J’essayerai de mettre en pratique tout ce que l’entraîneur d’Anderlecht m’a appris tout en y mettant ma touche".

Cédric Fauré donne aussi beaucoup d’importance aux relations avec la presse. "La communication, c’est primordial dans un club". Il rencontrera le noyau dès ce lundi soir.