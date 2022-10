Stefan Belic, l’improbable retour à Tamines

Le joueur de 29 ans décide alors de reprendre des études. "C’était un choix de vie et je me suis retrouvé au RCCF, en Promotion. Puis à Rebecq, une super année, avec la montée de D3 en D2. Mais ensuite, le calvaire a continué. Je me suis cassé la cheville en été et j’ai mis un an à bien la soigner. Je n’arrivais plus à prendre appui correctement. Soit j’arrêtais soit je redescendais de niveau. Et c’est comme ça que je me suis retrouvé en P2 à Courcelles et Gerpinnes avant de débarquer à Lustin, en P3."

Après l’année Covid, Stefan décide de rester à Lustin. Mais plus pour très longtemps. "J’ai fait 6 matches mais j’ai dit au président que ça devenait très compliqué de venir au foot. Avec 45 minutes de route, ça commençait à me coûter cher en essence. J’ai donc arrêté."

Un an plus tard, le Carolo a donc rejoué. "Le foot me manquait et comme je connaissais le coach de Tamines de mon époque au Sporting, je lui ai demandé pour venir m’entraîner, sans rien revendiquer. Il m’a proposé de m’affilier, d’abord pour la P2". Après deux matches avec l’équipe B, le voilà de retour en nationale. "Je suis un peu surpris d’être déjà là, avoue Stefan. Mon dernier match en D3 remonte à cinq ans. Sans tous les absents, le coach n’aurait sans doute pas fait appel à moi. Mais il sait qu’il peut me faire confiance, même si je ne suis pas encore à 100%, je donnerai tout, en P2 comme en D3. C’est génial de jouer, même 20 minutes, et, surtout, de voir où j’en suis dans un match de D3. Je peux apporter beaucoup plus, mais je ne me mets aucune pression, mon but, si le corps parvient à suivre, c’est de prendre un maximum de plaisir. Je continuerai à m’entraîner dur. " Et un Belic au top de sa forme, même après des années galères, c’est une aubaine pour un coach. Antonio Rosa ne dira pas le contraire.