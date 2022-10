Maistriaux (2), de Roover, Jounniaux, Marino et Nicaise se sont partagé les buts locaux. Les buteurs visiteurs se nomment Lengele (2), Rémy (2), Lo. Graulus et T. Graulus.

"Un très bon match contre une très belle équipe locale, précisait le gardien visiteur Cédric Graulus. Tombée en fin de match, notre égalisation est méritée au vu du match qui était équilibré et qui pouvait basculer d’un côté comme de l’autre."

Sambreville 6 – Gourdinne 5

Les Gourdinnois se sont inclinés malgré les buts de Maistriaux (2), de Roover, Dogot, Jounniaux et Marino.

Dinant B 4 – Leuze 4

Les Dinantais commençaient la rencontre sur les chapeaux de roue et menaient 4-0 après 18 minutes. Les Leuzois revenaient à 4-2 au repos avant d’égaliser peu après la reprise. La fin de partie était équilibrée. "Une très belle rencontre de futsal", soulignait le coach mosan Philippe Meyfroidt. Les buteurs locaux se nomment O. Meyfroidt (2), Delaite et Hendrick, les buteurs visiteurs, Albert (2), Catinus et Dubuisson.

"Encore une mauvaise entame de match de notre part", regrettait le président leuzois Cédric Gérard.

Ciney 2 – Auvelais 7

Privés de trois éléments pour le reste de la saison, les Hall Boys actaient les absences de Del Bene et Surinx.

Menés 0-2 (2e Declunder, 3e Roelen), les Cinaciens égalisaient grâce à Tshiala et Gillet (2-2). Moretti faisait 2-3 à l’approche du repos (24e).

Grande Y Lara (2-4, 30e), Barnich (2-5, 39e), Moretti (2-6) et Dumont (2-7) corsaient ensuite l’addition.

"Il est temps que chaque joueur se remobilise et travaille pour le bien de l’équipe. Tous les points vont devenir importants pour quitter la zone rouge", se désolait le T1 local Jérôme Renard.

"Les gars ont combiné solidarité et combativité. Mais ce ne sont que deux points. Le chemin est et sera encore long", précisait le coach sambrien Régis Romainville.

Walcourt 4 – Havelange 15

Après une première mi-temps équilibrée (3-4), les visités, qui avaient perdu Minet sur carte jaune (3e), sombraient corps et âme. Collet, Depire, Moreau et Vanstichel se sont partagé les buts locaux, Dessart (8), Kleinkenberg (6) et Willem, les buts visiteurs.

"A la reprise, nous avons été irréprochables dans le bloc défensif. Notre maîtrise offensive et notre duo Tic & Tac, en très grande forme, nous ont permis de prendre le large", se réjouissait le CQ visiteur Romain Pêcheur.

Seilles 10 – Vedrin 3

Le repos était atteint sur un score de forfait (5-0), le début de la seconde période, sur une bicyclette tennistique (6-0). Bothy (6-1, 30e ; 6-3,35e) et Reins (6-3 sur penalty, 34e) stoppaient une hémorragie qui reprenait ensuite. Depas (3), Gauthier (3), Dejasse (2) et Dos Santos (2) se sont partagé les buts seillois.

"Nous devons absolument apprendre à être plus organisés en perte de balle", précisait le T1 vedrinois Pierre Monjoie.