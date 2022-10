Huit jours après concédé le partage à Emines, Arquet s’est imposé sans difficulté contre Rhisnes même si au repos c’était 2-1 via Similon, Braibant et Jassogne. La seconde période voyait les Vedrinois survoler les débats avec des buts signés Adant (2), Wouters et Maillen.

Leuze 2 – Emines 0

Lors de la première période, clôturée sur un score vierge, les échanges furent équilibrés malgré de bonnes opportunités pour les visités. Dès la reprise Leuze impose son jeu et ouvre la marque par Dandoy (1-0). On comprend que la tâche des Bruyérois s’annonce compliquée. Et c’est logiquement 2-0 via Husquin.

Moustier 2 – Ligny B 0

Si K. Faye déflore la marque à la 10e, Ligny se crée quelques occasions avant la pause mais ne peut conclure.

La messe est quasiment dite à l’heure de jeu suite à la réalisation de Surinx (2-0). "C'est une victoire importante face à une belle équipe de Ligny" reconnaît le coach moustiérois Steve Surinx.

Namur B 0 – Falisolle 1

Alors qu’on pensait Namur décrocher un troisième succès, Falisolle a montré qu’il était capable d’un meilleur classement. L’unique but fut inscrit à la 86e par Lindekens.

Spy B 1 – Taviers 2

Afin de ne plus perdre du terrain sur les équipes de tête, Taviers devait réagir. Si Mignon signait le 1-0 à la 15e, dans les minutes qui suivaient tout était inversé avec les deux réalisations de Seny (1-2). Spy tentait bien de refaire surface mais le marquoir n’évoluait plus.

St-Germain 1 – Jemeppe 1

Pour Jemeppe, le grand favori de la série, c’est évidemment une nouvelle déception après ce partage. Tout se jouait très vite car après l’ouverture du score de Lovenfosse (1-0, 1re), cinq minutes plus tard Gundogan égalisait (1-1).

Puis plus aucunes des équipes ne parvenaient à secouer les filets malgré des occasions de part et d’autre.

Flawinne 1 – Bossière B 3

Fort de son succès (2-4) décroché la semaine dernière à Rhisnes, Flawinne comptait donner une belle résistance à la solide formation de Bossière. Et tout était encore possible au repos vu l’unique but inscrit par Mathot (0-1).

Peu après l’heure de jeu on pensait la victoire aisée pour Bossière avec le but de Maisin (0-2). Ce n’était pas le cas car les hommes de Gaël Masson reprenaient des couleurs et réduisaient l’écart à la 83e via Bouchat (1-2). L'espoir des Namurois était de courte durée car trois minutes plus tard le remuant Maisin récidivait (1-3). Pour Flawinne, c’était la déception. Pour Bossière c’est le signe d’une suite de compétition prometteuse.

Floreffe 1 – Auvelais 0

Le derby fut très disputé mais correct. Après deux belles opportunités, Floreffe trouvait la faille à la 12e via Baume (1-0).

Après la pause Auvelais mettait tout en œuvre pour revenir au score mais ne pouvait pas conclure à la grande joie du staff floreffois.