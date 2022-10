Belle ambiance samedi soir à Pondrôme qui, après la présentation des équipes de jeunes, accueillait Gesves devant 250 personnes. Les Verts mettent d’emblée la pression mais sur un contre Vander Veken ouvre le score à la 6e. Après 40 secondes en seconde mi-temps, Demarcin double la mise. Trois minutes plus tard, Magis, sur coup franc, réduit l’écart. Peu après l’heure, Scianguetta est exclu pour une faute sur Magis. Smolders prend place dans les buts et arrête le penalty de Magis. À la 78e, Demarcin creuse l’écart et dans les arrêts de jeu, Antoine fixe les chiffres.

Molignée 0 – Anhée 6

Molignée se présentait sans réservistes. Anhée livrait un premier acte avec très peu d’occasions et au repos, le marquoir n’avait toujours pas fonctionné. "Les quatre joueurs qui sont montés après la pause ont affiché plus d’envie", confie Éric Jonckers. Après cinq minutes, Frérotte débloquait le compteur, très vite imité par Antoine Dubucq qui signait un doublé. Nama (3) et Joaris corsaient l’addition.

Rochefort 5 – Pesche 1

Les Rochefortois mettent rapidement la pression et à la 14e, Collin trompe le gardien fagnard. Peu après Wauthy, du milieu de terrain, lobe Thiry avancé. Avant le repos, Mahin, creuse l’écart ;

Au second acte, Wauthy signe un doublé et donne au score des allures de forfait. Dans les arrêts de jeu, Baudaux sauve l’honneur.

Gedinne 3 – Havelange 2

Vainqueur de la première tranche, Gedinne se montre discret au premier acte et Havelange en profite pour prendre les commandes via Lizin, à la 35e. Dès la reprise, J. Hassani remet les pendules à l’heure. Deux minutes plus tard, Pisvin renverse la vapeur. À la 67e, M. Sohy creuse l’écart. À cinq minutes du terme, Koné, sur penalty, fixe les chiffres.

Surice 0 – Schaltin 1

Les Mauves prennent l’ascendant mais il faut attendre la 34e, pour voir Bridoux trouver l’ouverture.

Au second acte, les Schaltinois se créent encore des occasions dont une frappe sur la transversale.

Bioul 1 – Flavion B 1

Le premier acte se clôture sur un score vierge, sans occasions. À l’heure, Flavion prend les commandes via Leroy. Les Sang et Or mettent toutes voiles dehors et à la 89e, Jadoul arrache le partage.

Assesse 0 – Tarcienne 1

Deuxième victoire de rang pour les Tarciennois qui ont dû attendre la 65e, pour voir Deghorain planter l’unique but. En fin de rencontre, Libert et Solac auraient pu corser l’addition.

"Après un 0 sur 9, ces deux victoires nous font du bien", avoue le coach Julien Francq.

Onhaye 2 – Petigny 2

Le premier acte est dominé par les Couvinois qui ouvrent le score par Poupaert. "On s’est créé d’autres occasions mais on n’a pas réussi à tuer le match", avoue Denis.

À la reprise, Bodart rétablit la parité.

Petigny repart à l’offensive et Poupaert rend l’avance aux Leus mais Bodart remet les pendules à l’heure. En fin de rencontre, Marchal, le défenseur local reçoit la rouge alors que les Couvinois terminent à 9 suite aux exclusions de Bellenger (2 jaunes) et Giglio.