Blavier (1-1, 13e) répondait à Guede (1-0, 11e). Bisanti (2-1, 28e) et Guede (3-1, 31e) creusaient un écart significatif aux alentours de la demi-heure. Chantraine relançait le suspense sur coup franc après le repos (3-2, 63e). Les derniers assauts des Biwacks restaient vains.

Rhisnes 5 – J. Tamines B 0

Les Rhisnos ont évité le faux pas contre des Taminois revigorés. Tallier déflorait la marque (1-0). Auteurs d’un doublé, Gilsoul et D. Joine donnaient au score des allures de forfait.

FCO Namur 1 – Lustin 1

Ex-joueur du FCO, Filée déflorait la marque sur corner (0-1). A. Severino égalisait sur coup franc avant le repos (1-1). Le score ne changeait plus.

Ligny 6 – Jambes 1

Charpentier (1-0, 7e), B. Adam (2-0, 13e ; 4-0, 34e) et Mascaux (3-0 à la 16e) plaçaient les Grognards sur du velours. Fall stoppait l’hémorragie après le repos (4-1, 42e). En seconde période, les visités profitaient de leur supériorité numérique consécutive à la carte rouge de Batunakandja Birori pour creuser l’écart, via Mascaux (5-1, 82e) et Leruth (6-1, 90e).

Naninne 1 – Profondeville 1

Les retrouvailles d’Éric Suray avec Naninne se sont soldées par un partage. Le premier acte était assez fermé. Mary déflorait la marque dans les arrêts de jeu (1-0, 46e). En seconde période, les Mosans passaient à l’offensive, mais sans se montrer dangereux. Militello égalisait sur penalty (1-1, 82e).

Sauvenière 3 – Wépion 1

Premier succès de la saison pour des Wawas qui viraient en tête au repos grâce à l’inévitable De Groote (1-0, 45e). Les Fraisiers égalisaient grâce à Harrad (1-1, 52e). Après avoir repris les commandes, les Gembloutois confortaient leur avance via leur goleador De Groote (3-1, 76e). "Sauvenière en voulait plus que nous. Nous n’avons pas réussi à déployer notre jeu sur un terrain compliqué", regrettait Sébastien Mercier.

Éghezée 1 – Aische B 3

Gillard (0-1 sur penalty, 41e) et Gourmet (0-2, 42e ; 0-3 de volée, 48e) creusaient un écart atténué par De Bruijn (1-3, 87e). "Nous n’avons pas eu la même intensité et la même qualité que le week-end passé. Nous avons déjà grillé le joker engrangé contre Ligny", déplorait le T1 local Guillaume Gautier.

Malonne 0 – Grand-Leez B 0

"Le score reflète la rencontre. Nous n’avons pas réussi à mettre d’intensité. Il n’y a pas de secret, on joue comme on s’entraîne", regrettait Nicolas Gérondal.