Le Guérit, c’est définitivement terminé

Il y a aussi l’aspect pécuniaire, non négligeable. "Chaque organisateur de course investit une somme d’argent dans le challenge pour en faire partie. Auparavant, cette présence dans le calendrier du challenge lui assurait un taux de participation honorable qui justifiait la démarche. Or avec des pelotons de 50 coureurs, le partenariat ne fonctionne plus. Et sans cette participation des organisateurs, la remise de prix finale ne saurait plus exister de manière décente."

Vient ensuite une autre réalité, la question de l’énergie et de la motivation nécessaires pour les personnes qui font vivre le challenge, que beaucoup surnommaient le "petit Delhalle" de par la beauté de ses parcours. "L’accumulation des années, ça use ! Bon nombre de personnes se sont succédé à la manœuvre: Rémy Vanderheyden, Robert Staff et sa femme Denise, l’emblématique Jules De Grande, William Peters, Luc Lust, Michel Guérit, Paul Gallois, plus récemment Jean-Claude et Claudine, moi accessoirement et bien entendu Léon Poncelet, qui est impliqué depuis la première heure. L’usure des années de disponibilité, les difficultés à maintenir le cap, la fréquentation dans les courses en berne, la réalité des chiffres: tout cela fait que nous sommes arrivés au clap de fin."

Les courses organisées hors challenge ?

Lors de son discours, Michaël Dubois a tenu à rappeler à quel point cette belle aventure qui prend fin aujourd’hui a été formidable: des générations de coureurs et de familles de coureurs qui ont vécu leur passion au travers du challenge mais aussi des organisateurs de courses qui, par leur confiance accordée au Guérit, lui ont permis d’exister durant près de quarante ans. L’arrêt du challenge n’empêchera pas les courses d’encore exister: Léon Poncelet et sa petite équipe sont toujours disponibles pour chronométrer les événements. "Nous espérons ainsi que les coureurs de la région continueront à chausser les baskets et surtout à faire vivre le peloton !"