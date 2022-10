Le choc au sommet n’a accouché d’aucun vainqueur. Et même si Onhaye ne revient qu’avec une unité de son déplacement à Manage, les Walhérois restent en tête du classement, devant Saint-Symphorien et les Manageois, chacun se tenant en un point. Exactement comme la semaine passée.

Buts: Di Vrusa (1-0, 34e), Gilain (1-1, 46e)

Tamines 0 – Aische 0

Pas de vainqueur, et pas même de but dans ce troisième derby namurois disputé par la Jeunesse. Les Taminois auront donc connu la défaite face à Onhaye, la victoire contre Couvin et, cette fois, le partage face à des Aischois coachés une dernière fois par Nicolas Pirard avant l’arrivée annoncée de Jérôme Patris (ex-Namur).

Brainois 2 – Couvin/Mariembourg 2

Après avoir mené au score à deux reprises, les Fagnards sont rentrés frustrés de leur déplacement au RCS Brainois. Alors que le marquoir était toujours en sa faveur à quelques minutes du terme, Couvin a laissé filer deux points précieux sur une erreur de son gardien, qui a mal géré le pressing adverse et s’est fait voler le ballon puis punir par Sylla. Les Mariembourgeois sont toujours treizièmes au classement.

Buts: Gillis (0-1, 7e), Kimbaloula (1-1, 42e), Pérot (1-2, 72e), Sylla (2-2, 87e)