L’histoire insolite de l’Union Namur a continué de s’écrire samedi soir. Après avoir annoncé le départ d’Olivier Defresne dimanche dernier, le club s’était incliné à Ganshoren sous la houlette… d’Olivier Defresne, resté pour coacher un dernier match. Alors que l’intérim avait été confié à l’adjoint d’Olivier, on apprenait cette semaine le départ de Jérôme Patris pour Aische en remplacement de Manu Rousselle. Mais, comme Olivier, Jérôme a lui aussi décidé d’officier une dernière fois avant de s’en aller. Et contrairement à son ancien T1, il quitte l’Union sur une victoire. Un succès scellé d’un seul but, celui de Soulimen Ghaddari, peu avant l’heure de jeu. L’exclusion de Vander Cammen n’aura finalement pas porté préjudice aux "Merles" qui, avec ces 3 nouvelles unités, occupent provisoirement la sixième place du classement.

But: Ghaddari (1-0, 55e)

Cartons rouges: Vandercammen (Namur, 68e), Boumediane (Stockay, 72e)

Meux 0 – Verlaine 1

Le feu reste bloqué au rouge pour les "Verts", qui n’ont plus gagné depuis le 4 septembre. Samedi, les troupes de Laurent Gomez ont concédé leur troisième défaite de rang, la deuxième à domicile cette saison. Meux, qui ne s’est encore imposé qu’une seule fois à domicile (c’était lors de la journée d’ouverture contre Seraing), a été défait par Verlaine hier soir. Un seul but, de Chubaka, aura suffi aux Liégeois, pour enfoncer les Meutois dans le bas du classement: ils pointent à la 14e place avec 8 points au compteur.

But: Chubaka (0-1, 82e)