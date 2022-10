La disposition tactique assessoise ennuie Ohey en début de rencontre. Les visiteurs se procurent plusieurs occasions mais loupent le coche. Il faut attendre la 43e minute pour voir Ohey débloquer la marque sur une belle action collective conclue par Depas. En seconde période, Ohey rate plusieurs chances de tuer le match et commence à reculer mais les Assessois ne parviennent pas à égaliser.

Miécret 2 – Ciney B 3

Ciney commence bien son match et ouvre la marque par Godefroid à la 22e. Miécret ne se laisse abattre et parvient à égaliser grâce à Merland dix minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les Cinaciens poussent et se procurent un penalty, converti par Herbiet (60e). Godefroid signe ensuite le 1-3. Miécret réduit l’écart en fin de rencontre par Vierdeels et jette ses dernières forces dans l’espoir d’accrocher Ciney mais le score ne bouge plus.

Loyers B 4 – Faulx-les-Tombes 1

Après 5 minutes difficiles, Loyers prend l’ascendant et Flamant fait 1-0 à la 17e. Mais Ory égalise 5 minutes plus tard. Loyers ne doute pas et Hontoir permet aux siens de reprendre les commandes à la 28e. Après la pause, Loyers continue de maîtriser la rencontre, Hontoir s’offre un doublé à la 54e. Salihu tue tout suspense dans le dernier quart d’heure.

Bois-de-Villers 2 – Denée 2

Denée prend rapidement l’avantage sur une tête d’Anthony Guglielmi. Mateo Guglielmi fait passer le score à 0-2 à la 20e. Bois-de-Villers ne perd pas espoir et profite d’une erreur défensive pour réduire l’écart par Bernard à la demi-heure. Les visités reviennent avec de nouvelles intentions offensives en 2e période et parviennent à égaliser par Martin à la 70e.

Sclayn 3 – Bioul B 2

En première mi-temps, aucune des deux équipes ne se crée d’occasion et le nul est logique. Dans le 2e acte, Sclayn ouvre le score par Abrassart à la 66e. Bioul égalise par Léonard à la 72e et passe devant dans la foulée par Bouvier. Sclayn ne panique pas et Wilmet remet les deux équipes à égalité à la 78e. Les visités prennent finalement l’avantage sur un penalty provoqué par Lombet et converti par Dago Torres à dix minutes du coup de sifflet final.

U. Dinantaise B 1 – Achêne 1

Les visiteurs ont la mainmise sur le match et réussissent à prendre les commandes par Pairoux après 20 minutes de jeu. Les occasions s’enchaînent mais Achêne n’arrive pas à se mettre à l’abri malgré plusieurs poteaux. En seconde période, les visités reviennent avec de nouvelles intentions et égalisent par l’entremise de Charlier. L’Union Dinantaise veut repartir avec les 3 points mais manque de réalisme, le score restera partagé.