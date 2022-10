Privés de joueurs de D3, les Fagnards ont géré leur avantage jusqu’à un quart d’heure du terme. Brasseur avait ouvert la marque (1-0, 28e). L'exclusion (deux cartes jaunes) de son équipier Magotteaux n’avait pas empêché Nicolas de doubler la mise (2-0, 42e). Après être passés par le chas de l’aiguille, les Hastierois renversaient la vapeur grâce à De Rycke (2-1, 73e ; 2-2, 77e) et à Keita (2-3, 85e)., précisait le T1 local Christophe Corbisier.

Philippeville 2 - Nismes B 0

Amichetti (1-0, 23e) et Dumont, sur corner, plaçaient les leurs sur du velours (2-0, 33e). L'exclusion (deux cartes jaunes) de Piret dans les arrêts de jeu gâchait quelque peu la joie locale.

Biesme B 5 – Bièvre 2

Lancés par le but de Lambot (1-0, 3e), les Biesmois doublaient la mise via T. Graulus (2-0, 28e). En seconde période, la partie gagnait en intensité. Warnotte relançait le suspense (2-1, 58e) avant l’exclusion (deux cartes jaunes) de son coach Thierry Jacquemart. Lambot (3-1, 75e), T. Graulus (4-1, 79e) et Lambert (5-1, 84e) corsaient une addition à peine atténuée par Mullens (5-2 sur penalty, 89e).

Dinant 1 – Rienne 0

Les Copères ont assuré l’essentiel face à de solides Riennois. Delveaux a inscrit l’unique but de la rencontre peu avant l’heure de jeu (1-0, 58e) dans une seconde période que le coach local Olivier Baudelet, exclu (45e), n’a pas passée sur le petit banc.

Vencimont 3 – Somzée 1

Toujours très difficiles à contrer à domicile, les Vencimontois ont une nouvelle fois affiché leurs qualités. Martinez (1-0, 17e) et Bienfait (2-0, 19e) plaçaient les leurs sur du velours. Loin d’être pressés par des invités qui avaient tenu leur souper samedi soir, les Oranges accentuaient leur avance via Tonneau (3-0, 33e). Bordenga sauvait l’honneur sur penalty (3-1, 89e).

Beauraing 3 - Frontières 2

Vainqueurs du choc de bas de classement, les pensionnaires de la cité mariale se sont donné un peu d’air. Feye (1-0, 2e), Sehel (2-0, 14e) et Hernandez Alba (3-0 sur penalty, 44e) creusaient un écart significatif. Le dos au mur, les Frontaliers dominaient la seconde période et recollaient par Denis (3-1 sur penalty, 50e) et Delabaere (3-2, 68e). Les visiteurs tentaient alors le tout pour le tout, sans succès. L’exclusion (deux cartes jaunes, 90e) de Potdevin sonnait le glas de leurs espoirs d’égalisation.

Pesche B 2 - Ardennaise 1

Les Poires ont assuré l’essentiel grâce, entre autres, à des buts de Draise (1-0, 25e) et Magniez (2-1, 75e). Adam avait égalisé (1-1, 67e).

Houyet 0 - Thy-Château 4

Invaincus à domicile jusque-là, les Houyetois ont subi la loi de visiteurs qui poursuivent leur sans-faute. Baelden (0-1, 4e), Vanhoutte (0-2, 12e), Haquenne (0-3, 69e) et Verspreet (0-4 sur penalty, 76e) se sont partagé les buts.