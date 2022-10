Andenne: Démissionnaire après la défaite à Fernelmont, Dominique Cuvelier va réfléchir

"Nous avons encaissé quinze buts en deux matches. À notre niveau, c’est de trop. Si les joueurs y avaient mis la manière et l’envie, je n’aurais rien eu à leur dire. Mais encore ce dimanche, nous n’avons rien montré de tout cela. Nous avons été amorphes et passifs", indiquait, très déçu, le mentor andennais Dominique Cuvelier, à l’issue du match. Un entraîneur qui, au coup de sifflet final, a signalé à ses dirigeants ne plus vouloir poursuivre l’aventure à la tête de son groupe. "J’ai dit au président Philippe Rasquin que je voulais démissionner de mon poste d’entraîneur, tout en restant directeur sportif. Mais, ce dernier m’a fait savoir qu’il voulait absolument que je reste et que des solutions allaient être trouvées. Nous allons donc y réfléchir et en discuter cette semaine."