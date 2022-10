Un sommet pour Ciney, invaincu à domicile

Les Cinaciens devront répéter la bonne performance de la semaine passée s’ils veulent réussir à accrocher les Luxembourgeois. "Notre synthétique doit nous servir d’atout pour jouer vite et au sol et pour surprendre notre adversaire. Nous devons apprendre à bien exploiter nos temps forts et à avoir moins de temps faibles sur un match. Nous sommes en bonne voie pour y parvenir. Il faudra tenter de priver notre adversaire un maximum du ballon dès le coup d’envoi et jouer au sol comme nous savons bien le faire. Chez nous, nous ne devrons rien viser d’autre que la victoire. Nous en avons les moyens."

Pour ce faire, contre une équipe privée de ses offensifs Axel Renard et Jordan Michel, le coach cinacien va s’appuyer sur la même sélection que la semaine passée. Seul changement, Leutrim Pajaziti qui a bien presté cette semaine avec huit buts inscrits lors du match amical gagne 14-1 face à Bastogne fera sa rentrée dans le groupe après deux semaines hors de la sélection.