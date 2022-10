Sclayn veut se relancer face à Bioul

Du coté de Bioul B, Yves Demars s’attend à un match difficile. "J’ai récupéré mon gardien, Maxime Reyntjens qui s’était blessé durant le match contre Assesse, mais nous avons plusieurs absents ce week-end dont Martin Bodart qui est repris avec l’équipe première. Le groupe est en sous-effectif, cela va être compliqué. En ce qui concerne notre adversaire de dimanche, j’ai entendu que Sclayn est une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, alliant jeunesse et joueurs d’expérience. Chez nous, l’équipe est assez jeune et manque parfois de concentration. Il faudra jouer avec la même intensité physique et mentale de la première à la dernière minute si on veut repartir avec un ou plusieurs points."