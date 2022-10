Arbitre: M. Demaret.

Cartes jaunes: Diskeuve, Ergot, Dardenne.

Buts: L. Minon (1-0, 24e), Auspert (1-1, 79e), Mont (1-2, 86e).

CHEVETOGNE: Gauchet, Cappelle, Sevrin, Pierard, Puerta Lopez, P. Minon, Grégoire (62e Desille), L. Minon (88e Mailleux), Simon, Ergot (80e Dubois), De Bona.

BEAURAING: Delobbe, Dardenne, Dasty, Dumont (73e Mont), Suray, Broyer, Fallon (61e Ansiaux), Diskeuve, L. De Becker (61e Bachelard), T. De Becker, Cordioli (73e Auspert).

"La poisse nous colle aux basques, soupire Michel Godefroid. C’est d’autant plus frustrant que les gars font un travail fantastique en s’investissant comme des fous pour le club."

Chevetogne est pourtant bien entré dans son match samedi soir, mettant envie et intensité dans son pressing. Tant et si bien que Beauraing doit en permanence repasser par son gardien pour relancer, quitte à se créer des frayeurs. À la 20e, Ergot, lancé à droite, croise complètement le jeu. Suray passe à côté du ballon, pas Simon, qui file vers Delobbe mais, bien gêné, envoie à côté. Cinq minutes plus tard, les Rouges apportent le danger d’un bon relais entre Puerta Lopez et Simon. Ce dernier frappe sur le portier beaurinois, qui relâche le cuir dans les pieds de Louis Minon, lequel n’a plus qu’à ouvrir la marque. La réplique avant la pause est signée Cordioli. Sur un centre de Broyer, l’attaquant force Gauchet à la claquette.

Au retour des vestiaires, Cordioli et Gauchet se font encore face, sur un penalty concédé par Puerta Lopez (50e). Et c’est de nouveau le gardien chevetognard qui s’impose, pour garder le zéro.

Mais Beauraing affiche un autre visage et oblige encore le keeper local à quelques parades, avant de voir le 2e but de Minon annulé pour hors-jeu. À l’heure de jeu, Christian Léonard, pour sa première, fait tourner l’effectif. Monté, Auspert, qui venait d’alerter Gauchet 60 secondes plus tôt, profite du laxisme défensif de Chevetogne pour reprendre le ballon et l’envoyer au fond. "C’est mon premier but en P1, se félicite l’ancien des élites de Seraing. Face à ce genre d’équipe, on n’a pas l’habitude de revenir quand on est mené. Mais il y a eu un déclic à la pause."

À cinq minutes du terme, c’est Mont, lui aussi issu du banc, qui tente sa chance de loin. La trajectoire de son tir, contré, surprend le jeune gardien cinacien avancé dans son rectangle. Un coup du sort qui fait de l’ombre à la prestation par ailleurs 5 étoiles de Gabin. "On gagne sur les changements, mais j’ai eu un coup de bol, admet le nouveau T1 de Beauraing. Même si c’était mal embarqué, j’y croyais. Et mes petits m’ont offert un très beau cadeau de retour !"