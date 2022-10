Couvin veut une série de victoires

Enchaîner est le mot d’ordre du côté des Fagnards de Couvin-Mariembourg. Victorieuse face à Monceau dimanche dernier, la bande à Gabor Bukran n’est pas encore dans une situation confortable au classement. « Pour moi, on va jouer un match à six points, relate le médian mariembourgeois Thibaud Hallaert, qui fait son retour dans l’effectif. Braine n’est pas mieux que nous. Si on gagne, on fait un pas en avant au classement et on quitte cette zone dangereuse. À l’inverse, en cas de défaite, le RCS Brainois reviendrait à notre hauteur. »