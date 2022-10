Auvelais en pays de connaissance à Floreffe

Concernant la rencontre de ce dimanche, Pascal Debroux reste positif et confiant. "Après un début de saison compliqué, on est reparti du bon pied, avec notamment un très bon succès face à Spy, de la part d’un groupe qui s’est bien ressaisi et montre plus d’envie . Auvelais, c’est du solide et de l’expérience. Mais à domicile, nous devons imposer notre jeu et montrer que notre victoire contre Spy n’est pas un accident".