Quatre blessés à Ciney pour accueillir Erpent

Et que penser du déplacement de Mariembourg à Malonne ? "Face à une équipe mariembourgeoise qui présente un vrai groupe et un bloc compact défensivement, je prévois un match compliqué, confie Antonin Gilet . De plus, je vais devoir composer avec un effectif réduit vu les blessures. C’est mission quasi impossible." "Malgré nos premiers succès mon équipe devra élever son jeu et être surtout plus performante offensivement", indique le Mariembourgeois Mike Marques.

Ce samedi, place également au derby entre Mazy/Spy et Gembloux. "Malgré nos quatre défaites, ce n’est pas négatif car nous avons déjà rencontré trois des plus fortes équipes, rassure le coach mazycien Geoffrey Dieu. Il est toujours très important pour le club et pour les jeunes de remporter un derby à domicile. Quant à Gembloux, qui n’a joué que deux matches, il n’est pas facile à jauger". À Gembloux, Remy Boxus reste confiant surtout après la belle prestation face à Fraire.