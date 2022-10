Namur mise sur son collectif pour viser le top

Le coach portugais compte en effet sur l’ensemble de son groupe. Si les cinq étrangères fraîchement arrivées ont déjà montré un bel impact lors de la préparation, tout le monde a eu du temps de jeu. Réputé pour être un excellent formateur, José Araujo saura mettre son expérience internationale (il a coaché au Portugal, en Allemagne et en Roumanie, mais est aussi coach de l’équipe U20 du Portugal) au profit du développement des jeunes pousses namuroises, comme souhaité par la direction du club. "La philosophie est clairement de jouer les premiers rôles tout en développant les jeunes. On sait que les confrontations avec Malines et Braine ne vont pas être faciles mais on a une réputation à tenir. Namur est une référence et doit le rester. On veut aussi reconstruire une culture de club, mise à mal avec la pandémie, et que le public revienne en masse", explique Lionel Dorange. Namur fait preuve d’ambition pour cette nouvelle saison: l’équipe vise un top 3 en championnat et une finale en Coupe de Belgique. Sur la scène européenne, l’assistant-coach espère pouvoir passer le premier tour: "Nous avons eu le groupe le plus ouvert au tirage au sort (Dudelange, Fribourg et Benfica). Ce sont toujours des matchs particuliers dans une ambiance particulière, mais on est capable de gagner contre tout le monde. " Les rencontres d’Eurocup arriveront rapidement pour Namur, qui accueillera les Luxembourgeoises de Dudelange le 27 octobre.