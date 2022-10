Namur forfait contre Pepinster

Resté sur deux revers de suite, Namur va tenter de se relancer. « Nous vivons une période compliquée, admet le coach, Jérémie Palix. Cela fait quelque temps qu’on ne s’entraîne plus au complet et comme on doit bricoler, le collectif se casse. Certes, nous notons le retour de blessure de Chirishungu mais comme Vandy, retenue par ses activités professionnelles, elle ne s’est pas entraînée. Par ailleurs, nous serons privés d’Iemmolo deux mois, touchée à la cheville. Nous sommes en train de manger notre pain noir. » Il était prévu que les Namuroises affrontent Pepinster moins de 24 h plus tard mais elles ont été contraintes de déclarer forfait. « Je tiens à remercier le manque de sportivité de Pepinster. La demande de report a pourtant été lancée depuis des semaines, mais elle a été refusée. J’espère qu’ils seront contents de leurs trois points », ironise le coach namurois, très remonté. Le coach demandait pour décaler ce match car la D1 et la R2 jouent aussi samedi soir (contre Courtrai et à Quaregnon) et il n’aura pas assez de joueuses. « Avec les blessées, il ne me restait que trois filles pour le match samedi… ». Ph. Gu.