Pour son retour parmi l’élite, le club de Mont-St-Guibert a recruté deux anciens Red Dragons: le central Simon Van de Voorde et l’opposite Gert Van Walle. "Simon a connu le très haut niveau, en Italie et en Pologne. Ces deux ex-internationaux ont une sacrée expérience et nous apporteront beaucoup, notamment en termes de sérénité. Ce sera très important, surtout dans les matchs serrés", relève Sébastien, qui fera office de premier libero (le second est un jeune du club) et a, lui aussi, déjà quelques saisons de Ligue A au compteur. "Ce sera ma neuvième, si je compte bien: quatre à Maaseik et autant à Guibertin, réparties avant et après mon passage au Limbourg."

À Waremme, le T1 namurois Frédéric Servotte et ses dirigeants ont maintenu leur confiance au libero sambrien Fabio Cocchini. "Ils en ont transféré un autre, Tim Verstraete, venu d’Alost. Nous ont aussi rejoints, un Danois (NDLR: Kalle Madsen), et Tijl Van Looveren, un passeur d’Achel, alors que Martin Lallemand, originaire du club, est revenu d’un séjour de cinq ans aux États-Unis, où il a combiné études et volley universitaire. Ce sont tous des jeunes. La moyenne d’âge de l’équipe est d’ailleurs descendue à 25 ans", explique le coach des Floreffoises.

La préparation

Les "Jaunes et Bleus" de Wannes Rosiers sont sortis avec une impression positive de leur "rodage". "On a livré une bonne préparation dans l’ensemble, assure le Fossois de Guibertin. Avec des victoires contre Gand ou Achel et une bonne prestation contre Leuven. Et ce, en ayant fait tourner l’équipe. Cela laisse présager de bonnes performances cette saison."

"Notre début de préparation a été un peu compliqué, avec des blessures et trois de nos jeunes qui étaient occupés avec l’équipe nationale junior. On n’a donc pu travailler la cohésion tout de suite, mais cela nous a permis de revoir les bases. C’était aussi assez éprouvant, physiquement. Mais là, on est prêts. La sauce a pris et, techniquement, il y a énormément de qualité. On a un bon groupe et il ne peut qu’évoluer", pense Fabio Cocchini.

Les ambitions

A priori, pas de descendant direct, mais une place de barragiste pour le 9e classé, face au 2e de N1. "On se méfie tout de même, car la Ligue et la Fédération ne sont pas toujours sur la même longueur d’ondes et des changements de règles en découlent parfois", prévient Sébastien Dumont, dont l’équipe tentera d’accrocher la sixième place, synonyme de play-off. "Ce sera compliqué. Il faudra forcer l’exploit lors de certains matchs. Mais c’est réalisable. Achel et Waremme devraient jouer dans la même cour que nous. Les autres sont, sur papier, plus forts. Mais dans un bon jour…"

"Ce serait le top, d’accéder aux play-off. Et je pense que c’est faisable, au vu de notre effectif. Le tirage de la Coupe nous avantage aussi un peu", souligne, lui, le Namurois du Pôle Ballons.