Foot en salle: Le BV Mont sans pression

Antépénultièmes en Nationale 3 C, les Mosans du BV Mont (deux points en quatre rencontres) alternent le bon et le moins bon. Tant au cours d’un match que depuis le début du championnat. Auteurs d’un partage à Sougné, lors de la journée inaugurale, les Bons Viquants ont été accrochés par Wanze (à domicile), avant de subir la loi de Stavelot et de Gedinne United. Les saveurs de la victoire se refusent à eux.