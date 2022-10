Oui, tout est nickel. Le seul souci, c’est le manque de temps. Avec l’arrivée tardive des joueuses étrangères, nous ne sommes ensemble que depuis quinze jours seulement alors que d’autres équipes travaillent au complet depuis le mois d’août. Mais c’est comme ça, ce n’est pas une excuse. Nous monterons progressivement en puissance.

Pour votre deuxième saison depuis votre retour à Namur, que pensez-vous du recrutement ?

C’est vraiment une équipe super bien pensée, que ce soit sur le plan basket, physique et humain. On a la chance de former un bon groupe avec des filles qui tirent toutes dans la même direction.

Votre rôle, en tant que capitaine, c’est aussi de réussir à former un groupe ?

Oui, tout à fait. Avec mon expérience, je sais ce qu’on attend de moi, je veux être la glu entre tout le monde. On l’a encore vu dans les équipes nationales lors du championnat d’Europe masculin, on ne gagne pas une compétition sans collectif. Luka Doncic a joué tout seul pour la Slovénie et son pays a été éliminé. Parfois, les Américaines ont cette étiquette de joueuses un peu égoïstes. Mais ici, que du contraire, les recrues ont une super mentalité et un gros QI basket. C’est de bon augure. Je veux aussi apporter cette folie que je garde en moi, même à 35 ans. Enfin, dans la tête et sur le terrain, je dirais que je n’ai que 22 ans (rires).

Vous commencez par Courtrai, Waregem et Kangoeroes, trois gros morceaux…

Clairement et on sera aussi vite plongée dans l’Eurocup. Mais ne paniquons pas, l’objectif, c’est d’arriver en forme en fin de saison. Si je suis à Namur, c’est pour mener mon équipe en finale du championnat et de la Coupe. J’espère aussi passer un tour en coupe d’Europe.

Un mot sur le nouveau coach ?

Je suis fan, il est juste et connaît parfaitement le basket. Il ose sortir de sa zone de confort et prendre des risques.

On vous voit aussi de temps en temps sur les terrains de foot, aux côtés d’anciennes stars du ballon rond avec le « Belgian People Football Club ». Une future reconversion ?

J’adore, je marque des buts en plus et on me demande chaque fois de revenir.