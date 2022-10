Boninne: rester invaincu

Loyers – Jupille (d. 13 h)

Loyers mange son pain noir. Le groupe de Nicolas Rassart, fort impacté par les blessures depuis le début de saison, sera encore fort déforcé ce week-end pour la rencontre face à Liège Atlas. "D’haens ne va pas mieux, Gailly a toujours son infection oculaire et doit encore voir un spécialiste alors que Valentine Mathieu est touchée également. Picchione ne s’est pas entraînée de la semaine avec son genou. C’est un peu l’hécatombe pour le moment. Nous jouons ce week-end avant un break de trois semaines qui précède un mois de novembre important face à des équipes sans doute plus abordables. On espère ne pas avoir plus de blessés durant ce week-end."

Quaregnon – Namur C (s. 19 h)

Défaites lors de ces dernières semaines, les Namuroises doivent réagir ce week-end face à Quaregnon, une rencontre pas si facile que cela. "Les Boraines possèdent des joueuses d’expérience qui ont joué en R1, ce n’est pas une équipe qui joue le bas de classement pour moi, estime le coach namurois, Aurélien Garraux. Pour nous, il sera important de jouer la gagne comme chaque week-end et de progresser individuellement et collectivement. L’autre point important est de ne pas répéter les mêmes erreurs que les fois précédentes. Cela arrive que ça soit la même mais il est important de pouvoir regarder à ça et d’éviter de les refaire".