Vedrinamur vise le partage face à l’Alpa

Les Bruxellois, avec Rogiers, Doran et le Français Douin, sont invaincus après quatre journées. Ils ont toutefois concédé trois belles, ce dimanche, aux Étoilés qui auraient mérité de sauver l’honneur. Après la défaite face à Hoboken, candidat au titre, les Vedrinois auront à cœur d’offrir une solide réplique aux Bruxellois avec l’objectif de signer un partage. "Face à Hoboken, on n’a pas été ridicule, lance Didier Cat, le coach. On aurait pu mener 2-0. Nicolas Degros et Tim Giltia ont perdu leur premier match à la belle. Et Nicolas échoue encore à la belle lors de son deuxième simple. Le score de 0-6 est forcé. Je suis confiant pour ce jeudi, et nos jeunes peuvent bousculer la bande à Rogiers. Tim s’est illustré lors de la phase 1 du critérium national et y a terminé deuxième derrière Alessi Massart. Il est en forme."