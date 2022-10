Namur forfait à Pepinster

Après Ganshoren vendredi, il était prévu que les Namuroises affrontent Pepinster moins de 24 h plus tard, mais elles ont été contraintes de déclarer forfait. "Je tiens à remercier le manque de sportivité de Pepinster. La demande de report a pourtant été lancée depuis des semaines, mais elle a été refusée. J’espère qu’ils seront contents de leurs trois points", ironise le coach namurois Jérémy Palix, très remonté. Le coach demandait pour décaler ce match car la D1 et la R2 jouent aussi samedi soir, en même temps (contre Courtrai et à Quaregnon) et il n’aura pas assez de joueuses vu que l’effectif de R1 évolue aussi dans les deux autres équipes. "Avec les blessées, il ne me restait que trois filles pour le match samedi…"