BONINNE: Phillippe 2, Lakkerwa 15 (2x3), Le Trequesser 4, Broers, Drygalski 6, Laffineur, Compère 10, Lesire 4, Fivet 14 (1x3), Hubaut 18 (1x3).

D’attaque, Boninne affiche son vrai visage. En se basant sur une défense agressive, il multiplie les départs en transition (11-4, 5e). Ensuite, les Jaunes font face à du répondant physique, tandis que Ganshoren, plus percutant, s’infiltre dans la raquette. 20-17, 10e.

À l’entrée du deuxième quart, Boninne est mis en difficulté par la grosse présence défensive adverse mais se sauve par son adresse extérieure et par les quelques ratés à la ligne bruxellois (31-21, 15e). Par après, la fatigue gagne les deux formations et provoque du déchet dans un jeu plus haché. C’est 40-27 au repos.

La pause fait du bien aux organismes. En effet, les spectateurs assistent à un match rythmé où les deux équipes s’appliquent à la finition (51-40e, 25e). Ensuite, Boninne intensifie par moments sa défense pour récupérer quelques ballons mais Ganshoren demeure adroit à distance. 63-50, 30e.

En panne sèche offensive, Boninne reste sous la menace des Bruxelloises (67-62, 36e) avant de se reprendre dans les ultimes possessions.