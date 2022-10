Tellinam: les résultats sont là, pas encore la manière

Cette dernière, Lauralee Coleau, est l’une des deux recrues marchoises du noyau, qui accueille aussi la jeune Ambre Giard, de la P2. "La libero ne se débrouille pas mal. Elle est, certes, passée à côté lors du premier match, mais s’est affirmée par la suite. Même si, avec son boulot, elle ne sait pas suivre beaucoup de séances. L’autre nouvelle, c’est la passeuse Louise Lallemand. Elle a encore un peu de mal à se coordonner avec ses équipières, mais j’ai confiance en elle", poursuit l’ex-coach de la N2 de Romedenne, bien conscient qu’il reste du pain sur la planche. "On a engrangé quatre victoires en quatre matchs, mais la manière ne me plaît pas trop. Si on veut monter en Promotion, comme on me l’a vendu en arrivant, il faut produire un jeu répondant aux exigences de ce niveau. Autrement, on s’expose aux déconvenues, une fois le palier atteint. On sait qu’il y a encore un gros travail tactique à effectuer. On n’a qu’une seule bloc centre de formation, avec Athénaïs. Les autres s’y sont mises l’an passé, avec Alain Goffin. On n’est pas non plus très armés en taille, ce qui est un inconvénient. Il n’y a donc aucune pression, ni sur moi, ni sur les filles. Mais, pour moi, on peut déjà viser le top 4 ou 5."