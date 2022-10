Jogging: Nicolas Baïolet est tombé dedans quand il était petit

Cet ancien cycliste, qui a raccroché le vélo à 30 ans, en tout cas pour les compétitions, fait maintenant de la course à pied sa priorité. "Disons qu’entre mes 14 et mes 30 ans, durant la période vélo, je courais uniquement en hiver. Maintenant, je cours plus régulièrement, sans pour autant délaisser mon vélo. Je suis un peu tombé dedans quand j’étais petit, au Jaco, avec mes parents et mon grand frère, Christophe, de trois ans mon aîné", poursuit-il.

Sur les 12 manches que compte le Mémorial Claude Delobbe, Nicolas inscrit son nom au palmarès de 9 d’entre elles. Sur ces 9 épreuves, il en remporte 6 et concède donc 3 victoires à des athlètes plus jeunes. "C’est chouette que les jeunes viennent chambouler un peu tout cela. Ils me permettent de me faire un peu plus mal, et ce n’est que du positif !", clôture le professeur d’éducation physique de l’Athénée Jean Rey de Couvin.