Maxence Place et l’expérience de Merckx

L’info est tombée mardi en fin de journée: il portera le maillot de l’équipe américaine Hagens Berman Axeon, la formation continentale d’Axel Merckx. Une structure de référence dans le monde des espoirs et des professionnels. De très nombreux futurs bons pros ont été formés chez les moins de 23 ans dans cette équipe. Depuis sa création en 2009 sous le nom Trek-Livestrong et devenue ensuite Bontrage Livestrong, Bissel Development Team, des coureurs de calibre y ont roulé avant de signer au plus haut niveau. Comme Taylor Phinney, Alex Dowsett, George Bennett, Jasper De Buyst, Jasper Stuyven, Antoine Duchesne, Nathan Van Hooydonck, Tao Geoghegan Hart, Eddie Dunbar, Neilson Powless, Jhonatan Narvaez, Joao Almeida, Mikkel Bjerg ou Jasper Philipsen !

« Il a une marge de progression »

Maxence Place va donc rejoindre une des meilleures équipes pour son arrivée dans sa nouvelle catégorie, celle des espoirs. Une formation très internationale, puisque, parmi les premiers noms annoncés pour 2023, il y a un Néerlandais (Nino De Jong), un Australien (Jack Drage), un Allemand (Emiel Herzog, le champion du monde juniors), deux Portugais (Antonio Morgado et Gonçalo Tavares), un Irlandais (Darren Rafferty) et un Américain (Artem Shmidt). "C’est très spécial pour moi de rejoindre cette équipe, car je l’ai toujours suivie depuis que j’ai commencé le cyclisme, raconte Maxence Place. C’est une des plus grandes équipes chez les moins de 23 ans et c’est un honneur de pouvoir porter ce maillot à partir du premier janvier."

Le coureur formé par le club de Marchovelette avant de passer dans les rangs de Sprint 2000 Charleroi avait déjà tapé dans l’oeil de la structure AG2R-Citröen, qui l’avait repris dans sa structure chez les juniors. "Max est un jeune coureur très prometteur, avec des capacités de grimpeur, avec du haut potentiel, ajoute Axel Merckx, le fils d’Eddy, réputé pour son travail au sein de son équipe. Il a de la marge de progression. Il a déjà réalisé de grands résultats chez les juniors." Pour rappel, il a gagné la Philippe Gilbert Juniors l’an passé, l’épreuve internationale Dorigo, en Italie, cette saison, la course de côtes de Couvin en 2021 et va remporter le DH Challenge Ekoï des 17 et 18 ans, succédant à Cian Uijtdebroeks, Arnaud De Lie et Sylvain Moniquet.