Riemst aligne, en fait, une toute nouvelle équipe. Je n’ai revu aucune joueuse de l’année dernière. Ils travaillent avec des jeunes et deux anciennes qui évoluaient en loisirs. On avait donc plus d’expérience et cela s’est traduit par des scores assez secs.

Vous avez été les deux premiers transferts de Gembloux, durant l’intersaison. Comment cela s’est-il déroulé ?

J’ai commencé par regarder quelles équipes s’étaient maintenues, car on souhaitait rester en N2. On avait aussi des solutions en Flandres, mais la volonté de revenir en Wallonie nous guidait. J’ai pris contact avec le club gembloutois via sa présidente, pour voir si elle était intéressée par la venue de notre binôme. Et c’était le cas, vu que beaucoup de leurs joueuses partaient.

Vous avez fait une grande partie de votre parcours au nord du pays ?

On est originaires de Herve et on a commencé à Thimister, chez les jeunes. Puis, on a surtout joué en Flandres. On est quand même passées par Yvoir, en double affiliation, il y a plus de dix ans, avec Albert Daffe. Je suis aussi allée au Barbar Ixelles pendant deux saisons et une autre à Aubel.

La sauce semble avoir vite pris, alors que l’équipe confiée à Janina Fedotova a été largement remaniée.

Il règne tout d’abord une très bonne ambiance dans notre groupe. Et la plupart des filles, qu’elles soient nouvelles ou pas, ont l’expérience de la N2, voire de plus haut. Sans oublier les Ukrainiennes, qui apportent un « plus ». Au départ, c’était compliqué, avec la barrière de la langue. Mais ça commence à bien tourner. Encore quelques matchs et on produira du meilleur volley encore.

Avec trois succès à trois points en quatre matchs, votre départ est réussi. Beverlo, c’était un trop gros morceau ?

Oui, mais je pense qu’on aurait pu faire mieux. On a mené pendant deux sets. Mais elles ont pris les points dans les bons moments. Je ne connais pas encore toutes les équipes, mais je trouve qu’il y a beaucoup d’échanges de qualité. Notre but ? On espère terminer le plus haut possible. Le titre, certainement pas. Mais un top 5 serait très bien. Et pendre du plaisir, aussi. On a le groupe, et les possibilités de changements, pour y arriver. Il faudra aussi voir ce qu’on fera contre les grosses équipes. En se rappelant que ce n’est pas toujours la meilleure, sur le papier, qui l’emporte.

Le derby contre Namur, le 12 novembre, promet déjà !

On est toutes motivées pour ce match, en effet. D’autant qu’on connaît pas mal de joueuses en face. Ce sera un chouette duel, avec beaucoup d’ambiance, certainement.