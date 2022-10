Fougue et relais à Winenne

En toute logique, c’est une équipe de cinq messieurs, composée de Justin Comté, Jérémy Wanet, Benoît Georges, Pierre-Alexandre Jacquemin et Mathieu Alexis, qui réalise le plus grand nombre de tours. Au total des trois heures, ils ne parcourent pas moins de 28 tours, soit 47,6 bornes. Derrière, François Willmart, Firmin Masset et Tanguy Bihain, bouclent 27 tours en moins de temps que Mathias Anciaux, Romain Pierret et Jean-Paul Anciaux, qui terminent troisièmes. "C e relais se place bien dans ma reprise dans le but de faire une bonne séance de vitesse, commence Mathias. À trois, nous parvenons à terminer sur la troisième marche du podium derrière une équipe du Cap Beauraing et une autre du Tri-B".