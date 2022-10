Ironman d'Hawaï: Des Namurois en peu en deçà de leurs ambitions

Inoubliable

Afin d’accueillir encore plus de monde que les années précédentes, les organisateurs prennent la décision de scinder les courses. Jeudi dernier à 6 h 45 (soit 18 h 45 en Belgique, vu le décalage horaire), les jeunes athlètes masculins de 20 à 29 ans, toutes les femmes, ainsi que les athlètes masculins de 50 ans et plus, s’élancent. Parmi eux, Caroline Soussigné et Valérie Leroy, mais également Nicky Detry et Frédéric Verstreppen. L’athlète du Gembloux Triathlon Club, Nicky, mise sur 10 h 30. Finalement, le chrono s’arrête sur 10 h 49 au moment où il rallie l’arrivée. C’est la 107e place de sa catégorie, devant un Frédéric qui termine loin de son niveau, en 11 h 31, à la 252e place des 50-54 ans, la même catégorie que Nicky. Valérie Leroy, après des blessures et des arrêts prolongés, termine son Ironman en 14 h 30, à la 164e place chez les athlètes féminines de 45 à 49 ans. Pour Caroline, c’est une première expérience inoubliable. "Je suis très satisfaite de ce résultat de 11 h 51 et de la 44e place dans ma catégorie, les F25-29. C’est une ambiance incroyable tout au long de cette course, dans une région qui semble vivre pour le triathlon. Je suis ravie de ma progression sur cette distance et j’envisage de la poursuivre", raconte l’athlète des Superbikers.

Coup de chaud pour Rolin et Lange

Quarante-huit heures plus tard, place aux autres catégories des messieurs, avec notamment la présence de Boris Rolin et Olivier Lange, bien décidé à en découdre. Boris, qui misait moins de 9 h 00, termine finalement en 9 h 11, 15e chez les 35-39 et 3e Belge de sa catégorie.

"J’ai eu un problème d’hydratation sur le vélo, après une bonne natation. Je me rends vite compte que le marathon va être l’enfer. Après 15 kilomètres, cela se corse, avant d’empirer vers le 32e. Sans ces problèmes, je crois que le top 5 de la catégorie était envisageable mais je ne suis pas déçu. Kona, c’est une course à part et être finisher est déjà génial", précise Boris.

Pour Olivier Lange, le chrono s’arrête sur 10h24 et une 252e place dans la catégorie très prisée des 40-44 ans. "En posant le vélo, je suis sur des bases de moins de 10 h, mon objectif. Mais la chaleur est forte et je manque cruellement de ravitaillements, revus à la baisse par manque de bénévoles. Il faut se battre pour le moindre gobelet. Je suis déçu de ne pas faire moins de 10h mais heureux de décrocher une 2e médaille dans cette course unique et exceptionnelle", clôture le nutritionniste de Jemeppe-sur-Sambre.