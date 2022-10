R2B Dames: Vandesteene demeure impactante

Même diagnostic constaté du côté de Boninne: l’adresse cinacienne a fait basculer la partie, celle de Vandesteene en particulier, qui a inscrit 26 points en 20 minutes. « Ses montées ont fait mal, admet l’ailière, Jessica Gilson. Dès qu’on parvenait à revenir à hauteur au marquoir, elle rentrait et relançait directement Ciney. Elle n’a raté que deux shoots, c’est difficile à gérer. Même si les autres joueuses apportent, c’est frustrant de perdre contre une seule joueuse. Sans notre coach, Perrine Drygalski, nous avons joué dans des conditions particulières, même si Jérôme Joannès, qui ne nous connaissait pas, s’en est très bien tiré. Par ailleurs, il me semble que nous devons travailler notre physique car nous semblons fatiguées. Et pourtant, nous n’avons perdu que de 14 points. Heureusement, désormais, les matchs vont s’enchaîner, en commençant par la réception d’Esneux. »