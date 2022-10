Et, parmi ceux-ci, on épinglera la prestation 4 étoiles, ou du moins 4 roses, de l’Havelangeois Baba Koné, qui s’est tout simplement chargé de tous les 4 buts de son équipe face à Molignée (4-1). Le joueur mauve a réalisé le hat-trick en deuxième période. Un rien moins prolifique, mais tout de même avec trois goals à son compteur en un peu plus d’une heure de jeu, Jérémy Wauthy (Union Rochefortoise B) a grandement contribué au large succès des siens à Flavion-Morialmé B. Son coéquipier Patrick Collin, meilleur marqueur actuel de l’équipe, en a planté deux. Même carburation pour Maxime Pisvin (Gedinne), Samuel Quevrin (Gesves), Guillaume Deghorain (Tarcienne), Pierre Durieux (Pesche) et Romane Zamperetti (Petigny-Frasnes) dans la série.

Toujours en P2B, on soulignera aussi le doublé de Bodart avec Onhaye B (2-2 à Assesse). Mais il ne s’agit pas ici d’un seul et même joueur, mais bien de deux: Arthur et Augustin.

En série A, les écarts se resserrent en haut du classement, où l’Éghezéen Jérémy Poskin, de nouveau buteur ce week-end, est revenu à hauteur du Rhisnois Bastien Gilsoul (8 buts) et à une longueur du leader Nicolas Herbiniat (FCO Namur).

Nathan Hannecart (Naninne) profite de son deuxième doublé de la saison (dimanche à Grand-Leez B, 1-2) pour intégrer le top 5. Les autres doubles buteurs du week-end en P2A se nomment Jean-Baptiste Marion (Wépion) et Stefan Belic (JS Tamines B).

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la huitième journée de championnat:

P2A

9 buts

Herbiniat (FCO Namur)

8 buts

Poskin (Éghezée), Gilsoul (Rhisnes)

7 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

6 buts

Leruth (Ligny), Hannecart (Naninne), De Groote (Sauvenière)

5 buts

Leocata (Lustin), Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Camara (Jambes), B. Adam et Paris (Ligny), Notte (Lustin), A. Reins (Rhisnes), Huygen-Thomas et Marion (Wépion)

3 buts

Gillard (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Longin (Grand-Leez B), Lajili et Salihu (Jambes), Belic (JS Tamines B), Hennau (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet et Baume (Naninne), Doupagne (Petit-Waret)

2 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Perez Avial et Van Achter (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry, Beguin, Depireux et Genard (Grand-Leez B), Fall et Sainthuile (Jambes), Caplier et Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro, Craps, Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Pinchart (Naninne), Blavier et Delitte (Petit-Waret), Folens (Profondeville), Ancion et Joine (Rhisnes), Harrad et Miler (Wépion)

P2B

11 buts

Magis (Pondrôme)

10 buts

Pisvin (Gedinne)

9 buts

Patrick Nama (Anhée)

7 buts

J. Hassani (Gedinne), Collin (Rochefort B)

6 buts

Descarpentries (Bioul), Quevrin (Gesves), Koné (Havelange), Baudaux (Pesche), Wauthy (Rochefort B)

5 buts

Brouir (Assesse), Fadeux et Marchal (Pondrôme), Bridoux (Schaltin)

4 buts

Helson (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio et Maistriaux (Petigny-Frasnes), Rochette (Pondrôme), Deghorain (Tarcienne)

3 buts

De Maglie et Martin (Anhée), A. Delcourt, Dunesme et Lincé (Bioul), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Antoine (Pondrôme), Mullens (Schaltin), Collinet et Dumont (Surice), Alessandro et Nkoue (Tarcienne)

2 buts

V. Dubois et Hosselet (Anhée), Huet, Labar et Motte (Assesse), G. Hardy et Leroy (Flavion-Morialmé B), Sohy (Gedinne), Demarcin, Julien et Nicolas (Gesves), Durieux et Gigot (Pesche), Poupaert et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), Kamba et Piérard (Rochefort B), Guilleaume (Schaltin), Sacré et Servais (Surice)