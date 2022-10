Réserves Amateurs: Onhaye et Namur participent au spectacle

Les scores en attestent: les élans offensifs prennent clairement le pas sur l’assise défensive. « Il y a de la vitesse dans le jeu, c’est même plus fort qu’en P2, pour moi. Mais c’est moins intelligent. Ici, les deux équipes ont pressé, sont allées de l’avant et les occasions se sont enchaînées. Tout le monde joue avec des blocs hauts. Ces jeunes sont de la génération qui a commencé à évoluer sur des synthétiques, voici dix ou quinze ans. On récolte, en quelque sorte, le travail mené par l’ACFF et les formateurs diplômés », précisait Maxim Ostrega. « Ils ne sont pas toujours assez patients, emportés par la fougue de leur jeunesse. Cela se travaille, mais ils apprennent beaucoup. Et il y a déjà de l’intensité dans les duels », enchaînait Fredo Rejas, qui vit ses U19 IP remporter le choc au sommet contre Libramont, le lendemain. « On a une base, mais ce noyau de réserves n’est pas fixe: des U19 viennent aussi s’y greffer. Et certains font des entraînements en A, avec Lio. Le but, c’est d’y amener nos U19 le plus vite possible. »

Le formateur des « Merles » dispose, lui aussi, d’un large réservoir. « J’ai trente joueurs pour les espoirs et la P3. Et certains vont aussi s’entraîner avec la D2, selon un système de rotation. Tous doivent se donner à fond, car il y a de la concurrence. »