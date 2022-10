Nico Pirard apporte sa petite touche

La quatrième rencontre à domicile, contre Jodoigne, s’est avérée la bonne pour Aische. Nico Pirard pouvait se montrer heureux. « Je m’attendais à une équipe de Jodoigne plus joueuse, mais on a bien vu qu’elle était venue pour un point, avec un jeu très fermé (NDLR : alors que Jérôme Terwagne s’étonnait d’avoir vu Aische « laisser la possession en première mi-temps »). De notre côté, on a montré plus de “dash”, avec un jeu moins stéréotypé que Jodoigne et des changements qui ont apporté. Ma situation ? Je ne vais pas fanfaronner après ce 6 sur 6, mais j’ai dit que je me donnerais à fond et c’est ce que j’essaie de faire, tout comme les joueurs qui font tout pour s’améliorer. » Tanguy Lempereur est sorti après une demi-heure, touché au genou (« Il a tourné »), forçant le coach à apporter de petits changements tactiques. Comme la montée de Catinus, repositionné au milieu du jeu, alors qu’il arpente habituellement les flancs (« Meyric peut surgir de cette position »). Bref, le coach intérimaire apporte sa petite touche et cela ne lui réussit pas trop mal. P.B.