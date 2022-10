La reprise à Couvin

Finalement, ils sont 230 à s’élancer pour deux ou quatre boucles de 2,5 kilomètres. Pas si mal, malgré un certain manque de communication quant à la course, hormis sur la page Facebook du mémorial. L’autre changement apporté, c’est en ce qui concerne le départ et l’arrivée. Les participants ne s’élancent plus sur la chaussée, mais dans les rues adjacentes afin d’éviter la fermeture totale de la ville.

Et si les participants sont moins nombreux qu’à l’habitude, ils sont toutefois présents en qualité, avec un superbe plateau. Sur la longue distance, la bagarre s’annonce belle entre Nicolas Baïolet, très en verve, Célestin Evrats ou encore Romain Dumoulin, qui prépare la saison indoor d’athlétisme. Ce dernier prend la poudre d’escampette et faire la course en tête, pour finalement s’imposer en solitaire. "Je n’avais pas prévu d’être seul en tête mais quand je décide de prendre mon allure, personne ne suit. Je me mets dans le dur lors du dernier tour pour travailler un peu mon finish, qui manque cruellement lors de mes 3 000 sur piste", raconte Romain.

Un superbe plateau

Derrière, on retrouve un trio en chasse-patates, avec Nicolas Baïolet et Célestin Evrats, qui se relayent tout au long de la course, et terminent finalement 3e et 2e, mais également Benjamin Préaux, le Binchois, qui l’emporte sur la petite distance. "Je connais Romain, je sais qu’il est sur la longue distance, et donc je ne m’enflamme pas et ne tente pas de le suivre. Nico et Célestin, mes partenaires d’aventure, sont également sur le long parcours. Durant la course, je sais donc que si je ne craque pas, la victoire est acquise. C’est chose faite", précise le jeune athlète qui termine devant Matthias Evrats. "Je suis encore un peu cassé de l’Openlakes, mais je tenais à tout prix à être présent pour le retour de cette course que j’adore", sourit Matthias.

Son frère, Célestin, souligne également le très beau plateau sur la ligne de départ. "Cela fait vraiment longtemps que je n’ai plus participé à un jogging dans la région avec un tel niveau. C’est très sympa".

Chez les dames, sur la petite distance, la victoire revient à la très jeune triathlète des Sharks, Manon Mahy. Poussée par son grand frère, Théo, 3e du 5 kilomètres, elle se motive à participer. "Je suis ravie car je descends pour la première fois sous les 20 minutes pour 5 kilomètres, mais également car je parviens à terminer devant Elise Taminiau, qui m’a battue il y a plusieurs semaines". Sarah De Pestel se montre la plus rapide sur la longue distance.