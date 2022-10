Sam Fransquet franchit les étapes en coup de vent

Au terme de la première saison, le Malonnois montait E6. "Avec neuf heures d’entraînement par semaine, j’ai continué à progresser et je suis monté successivement D6, C4 et C0. Je suis aussi volontaire et appliqué à la table. J’écoute les conseils et les mets en application."

Alors qu’il évoluait en division 2 provinciale la saison dernière, Sam découvre, à 12 ans, la régionale. Avec des débuts encourageants. "Lors du premier match, contre Hamme Mille, j’ai remporté mes deux duels contre des joueurs classés C0 comme moi et j’ai échoué à la belle contre le B4. J’ai pu aussi compter sur les conseils de Vincent Duvivier, qui était notre premier joueur. Ces résultats vont bien évidemment me booster pour la suite. Pour la confiance, c’est important. Je devrais jouer un maximum de rencontres à ce niveau. Notre objectif est le maintien, mais on aimerait bousculer les ténors."

Outre les performances en championnat, Sam veut aussi s’illustrer lors du critérium national des jeunes et les autres compétitions provinciales et nationales. "Mon objectif est de monter B6, voire B4 au terme de la campagne 2022-2023."

Perfectionner son revers

Le pongiste malonnois vise aussi un podium aux championnats provinciaux. "En janvier dernier, j’avais décroché l’or en minimes. J’aimerais à nouveau monter sur le podium lors des provinciaux 2023 et ensuite ramener une médaille des championnats de Belgique. La saison dernière, victime du Covid, je n’avais pu aller à Louvain-la-Neuve."

Après avoir participé aux Internationux de Charleville, en septembre dernier, Sam disputera les Internationaux de Namur, les 31 octobre et 1er novembre. "Je suis bien évidemment très heureux d’être repris dans la sélection namuroise. C’est une fierté. C’est un rendez-vous important pour nous, qui allons jouer devant nos supporters. J’avais déjà eu la chance de disputer l’édition 2019. Je m’étais classé 7e en poussins. Le niveau est toujours élevé. On peut ainsi voir le travail à réaliser pour grandir."

Sam est bien conscient qu’il doit continuer à bosser pour franchir un nouveau palier. « Je dois encore travailler pour perfectionner mon revers. Je mise beaucoup sur mon service et j’attaque sur le retour du service. J’ai plusieurs services dans mon jeu et je peux donc varier, pour déstabiliser mon adversaire. »