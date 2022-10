Eléa Bureau sur la plus haute marche

"Cela fait douze ans que je motive nos filles à participer à ce tournoi bien sympathique, précise Marie-Laure Namur, la secrétaire de Malonne. Pour notre cercle, qui fait la promotion du sport féminin, c’est important. Nous étions cinq lors de cette édition. Pour faciliter le déplacement, j’ai hébergé Anaïs Romain et Emily Delannoy, la nuit de samedi à dimanche. Chaque joueuse est assurée de disputer plusieurs matches et, lors de la pause de midi, on prend ensemble le repas, qui est compris dans l’inscription."