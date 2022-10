Couvin a gardé le zéro derrière

La deuxième période n’a pas été meilleure en possibilité et le médian couvinois le reconnaît. "On a fait le gros dos sans pour autant que Monceau soit réellement inquiétant. C’est une bonne victoire à prendre. On doit continuer à bosser pour enchaîner les succès et ça commence dimanche prochain à Braine." Sorti sur blessure à vingt minutes du terme, Nicolas Deppe souffre de l’épaule. Une nouvelle tuile pour les Fagnards.