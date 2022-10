Aische : Nico Pirard apporte sa petite touche

Nico Pirard pouvait se montrer heureux. «Je m’attendais à une équipe de Jodoigne plus joueuse, mais on a bien vu qu’elle était venue pour un point, avec un jeu très fermé (NDLR : alors que Jérôme Terwagne s’étonnait d’avoir vu Aische «laisser la possession en première mi-temps»). De notre côté, on a montré plus de « dash », avec un jeu moins stéréotypé que Jodoigne et des changements qui ont apporté. Ma situation? Je ne vais pas fanfaronner après ce 6 sur 6, mais j’ai dit que je me donnerais à fond et c’est ce que j’essaie de faire, tout comme les joueurs qui font tout pour s’améliorer. »