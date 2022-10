Jogging: 200 Gozettis à Flawinne

Il y a bien sûr les habitués, mais aussi des surprises, à l’image de Nicola Bucci. Le traileur, stoppé durant de longs mois après une rupture du tendon rotulien lors de la Bouillonnante 2021 semble bel et bien de retour. « Je retrouve des sensations. Le but ce dimanche est de partir assez fort pour me retrouver un peu. Tout semble OK, je vais pouvoir recommencer l’entraînement sérieusement », souligne celui qui est incité par Valentine Mathy à faire la route jusqu’à Namur. Une Valentine qui cède d’ailleurs la victoire à Stéphanie Cappelle, en grande forme. « Je pars assez vite comme à mon habitude mais je dois ralentir l’allure pour ne pas me mettre à marcher. Valentine est en tête. Je la rattrape et profite de l’avantage du parcours pour prendre les commandes. Je ne la vois plus et ce n’est qu’en fin de parcours que je me rends compte qu’elle est sur mes talons. Finalement, je suis ravie de la première place et de la forme du moment », raconte la petite athlète par la taille, mais grande par le talent.