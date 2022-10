Trop de manques pour les Mosanes

BONINNE: Philippe, Lakkerwa 2, Le Trequesser 2, Broers, Drygalski 2, Laffineur 19 (4x3), Compère 20 (2x3), Ory, Fivet 8, Hubaut 11.

Trop de choses ont éloigné Boninne d’un nouveau succès. "Le non-respect des conseils, notamment sur le press tout terrain, le manque de concentration et parfois, le manque d’envie nous ont été néfastes, résume le coach, David Roussaux. Par ailleurs, nous aurions pu rivaliser si nous avions bien contenu la pivot Bourlioux, présente au rebond offensif. Les changements de défense n’ont rien fait pour que ça s’arrange. Pepinster a pris l’ascendant en deuxième période (-15) mais le coup de chaud de Laffineur, avec trois bombes, permet de réduire l’écart."

Namur B 50 – Neufchâteau 56

NAMUR: Matthys 4, Defosset 14, Giaux 17 (3x3), Hucorne 3, Iemmolo, Boosten 5, Vandy 2, Cool 5 (1x3).

En manque d’effectif, Namur n’a pas tenu physiquement face à Neufchâteau. "En plus de Chirishungu, j’ai dû me passer tôt dans le match de Iemmolo, blessée à la cheville. On a dû tourner à 7, confie le coach, Jérémie Palix. Dès lors, nous n’avons pas pu imprimer notre rythme. Comme nous avons loupé beaucoup de paniers faciles, on ne pouvait pas se permettre d’être laxiste en défense. La pivot adverse, Henket, a pesé sur la rencontre. Par ailleurs, on a connu de bonnes séquences mais nous retombions dans nos travers dans la foulée. Cet excellent début de saison est gâché par ces deux défaites. Avec les blessures et le fait de ne pas s’entraîner ensemble une fois sur la semaine, cela peut se produire."

Liège B 72 – Ciney 78

CINEY: Mazuin 1, Beguin 22 (2x3), Ernoux 17, Van Meerbeeck 2, Laloux, Vanhorsigh, Delire 8, Laurant 12, Medjo 16.

Victorieuses, les Cinaciennes continuent leur marche en avant. Pourtant, elles rencontres d’entrée des difficultés face au jeu liégeois. "Nous sommes tombées sur une équipe jeune qui aime le 1 contre 1 et le jeu en première intention, confie la coach, Fannie Vandesteene. Or, défendre contre ce style de jeu ne nous convient pas. À -10 au cours du troisième quart, on est passée en zone pour émerger seulement dans le money-time. En attaque, on a pu s’appuyer sur notre domination dans la raquette et sur Constance Beguin, qui a sorti un gros match."