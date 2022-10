Arbitre: Hentschel

Cartes jaunes: Bongiovanni, Stavaux, Hadilm, Marino, Es-Shimi.

Buts: Rigo (1-0 et 2-0 ; 1re et 34e), Sprimont (2-1, 60e), Beaujean (3-1, 85e).

ANDENNE: Luyten, Es-Shimi, Dujardin, Mas, Rigo (49e Beaujan), Mamone, Vanhorick, Bongiovanni, Nowakowski, Selahi, Stavaux (66e Mota).

EVELETTE: Ponlot, Hadim, Baudoin (80e Vanderveeren), Ciobanu (58e Horion), Aarab (72e Watzlavek), Sprimont, Marino, Monteleone (49e Melery), Delens, Ntwqali, Périlleux.

Devant une tribune et un bord de terrain pleins à craquer, l’équipe locale attaque dès le début avec une équipe qui récupère ses blessés. À peine le temps pour les deux formations de se mettre en place, et, Augustin Rigo, bien servi, et jouant avec deux côtes cassées, faut-il le souligner, plante sa première rose de la partie. Il explique: "Je suis pratiquement prêt à 100%. La stratégie du coach a fonctionné et j’en suis content."

Doublé de Rigo

Lors de cette première mi-temps, les Evelettois dominent dans la possession de balle mais n’arrive pas à concrétiser devant le but adverse. Et de nouveau, sur une perte de balle, Rigo est bien servi et donne l’avance à son équipe à la 34e. Les visiteurs tentent de revenir, mais sans grande conviction. Dès la deuxième mi-temps, le ballon visite toutes les parties du terrain et le match devient soporifique car les joueurs n’arrivent plus à construire et à être consistant. Thomas Delens, capitaine d’Evelette, souligne: « On doit se créer plus d’occasion. Andenne a été plus réaliste et plus compact. Nous avons manqué de mentalité et de fond de jeu. » Cependant, à l’heure de jeu, Sprimont, d’une frappe puissante, place le ballon dans les filets via le dos de Bongiovanni, qui dévie. Evelette retombe dans ses travers et laisse jouer les visités. C’est alors qu’à la 80e, Beaujean, qui avait commencé le match sur la banquette, ôte tout espoir aux « Bleus » en lobbant magnifiquement Ponlot, qui, avec la meilleure volonté, n’aurait rien su faire. Andenne prend un peu d’air. Quant à Evelette, il stagne dans le bas du classement.