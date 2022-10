Arbitre: Nassim Ali Rahmani.

Cartes jaunes: Sanchez, Billecard.

Buts: Zingle (0-1, 19e), Horé (1-1, 26e), Delporte (2-1, 44e), Horé (3-1, 73e).

NISMES: Sauvage, Houche, Depotter, Nava Fernandez (77e Minet), Libert, Delporte (56e Billecard), Dubuc, Boudin, Horé, Sanchez, Ghazi.

FLAVION: Unver, Lamock, Squevin (86e Deflandre), Hardy, Hendrick, Zingle, Hennin (36e Dumont), Collart, Leroy (36e Dumont ; 81e Michiels), Dujeu, Vanmackelbergh (62e Paquet).

L’arbitre Ali Rahmani est encore seul pour diriger ce match. Les premières minutes sont plutôt équilibrées. On met le pied, sans le laisser traîner. Devant un Houche omniprésent, les visiteurs prennent quelque peu l’ascendant. Mais ce joueur accroche bientôt Zingle, qui se charge de mettre le penalty au fond (0-1). Nismes se doit de réagir et le fait par le biais de Horé (1-1). Le match est décousu. De la bonne agressivité et une saine sportivité. Lamock en place une sur la transversale. Mais c’est encore Nismes qui fait la différence à la 44e, par Delporte. Flavion ne démérite pas, mais pour l’emporter, il faut concrétiser. S’ils remettent le même travail sur le métier, les Rouches peuvent revenir. Tous ces garçons retournent au charbon. Avec un tir de Zingle sur le gardien. Sur un corner donné par Hendrick au second piquet, Dumont loupe complètement sa reprise. Le temps passe et le marquoir reste de marbre. D’un côté comme de l’autre, on introduit du sang neuf, car l’intensité baisse d’un ton. Nismes tient la distance, en resserrant les rangs. À force de pousser, Flavion se découvre et il en encaisse un troisième, signé Simon Horé. C’est la douche froide pour les uns, un bon bol d’air pour les autres.

Eddy Morue ne décolérait pas. "Celui qui prétend que Nismes mérite les trois points n’a pas vu le même match que moi. Nous avons eu des occasions à la pelle, mais encore faut-il les mettre au fond. Eux, c’est trois occasions, trois goals ! Si c’est 2-4 à la mi-temps, c’est du pareil au même. Mais pour gagner un match, il faut marquer. Il n’y a pas de miracle. J’aime autant en prendre six, si j’en mets sept."

Quant à Bareck Bendaha, il ne boudait pas sa satisfaction. « Nous avons joué avec la tête et les jambes. Nous savions que Flavion n’allait pas venir chez nous dans le seul but de ramasser les casquettes. Mes joueurs ont respecté les consignes et ont répondu à l’attente. Pas un grand match, c’est vrai, car l’enjeu était plutôt conséquent. Mais les trois points sont dans la besace. C’est ce qui importe. »