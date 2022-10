Arbitre: Tanko

Cartes jaunes: Senga, Sow, Uhia, Vaz Moniz, Kiwobo.

Carte rouge: Njamen (18e)

Buts: Lambert (1-0, 30e ; 2-0, 58e), Cornet (3-0 pen., 80e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Sbaa, Senga (82e Cherdon), Uhia, Akwasi, Cornet, Laloux, Monmart (90e Vanig), Lambert (71e Boutgayout), Étienne.

DURBUY: Zalli, Lumbila, Njamen, Da Silva (58e Abdoulbaki), Kiwobo, Ntalagana (58e Turhan), Kanouté, Rodrigues, Vaz Moniz (85e Batantou), Bouyaalan, Lumbaki.

Avec une équipe remaniée à cause des nombreuses blessures, Rochefort a fait preuve de caractère pour dominer Durbuy (3-0). Devant plusieurs centaines de supporters présents pour fêter la présentation des équipes, le président Nicolas Lhoist a confirmé le retour aux affaires de Rochefort. "On a eu un début de championnat compliqué. C’est vrai qu’on attendait Rochefort plus haut. Après, on est sur un 10 sur 12 maintenant, on a enchaîné les bonnes prestations. On est content d’être où on est maintenant. Je pense que l’équipe est repartie."

Durbuy, réduit à 10 après le quart d’heure de jeu, n’a pas résisté longtemps à la pression mise par Rochefort. Une victoire obtenue principalement grâce à un doublé de Maxime Lambert, qui a réussi à faire oublier l’absence d’Hicham Said, suspendu. Sur penalty, Cornet en a profité pour planter son septième but de la saison.

Rochefort signe dans le même temps sa première clean-sheet en championnat. « On a tous été critiqué, mais la victoire montre qu’on est tous derrière le coach, le staff et investis dans le projet. On a concédé très peu d’occasions. On essaie d’être beaucoup plus concentrés pour éviter de reproduire les erreurs des semaines précédentes. On a montré le Rochefort qu’on doit voir chaque semaine », constate Gilles Lentz.