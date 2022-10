Rapidement devant (0-1), les visiteurs creusaient l’écart pour mener 0-4 (après huit minutes) et 2-5.

"L'arbitre a fait deux cadeaux pour relancer Leuze, qui est revenu à 4-5 à la mi-temps, grâce à un penalty et à un coup franc", précisait le joueur de Walcourt, Cédric Coppin.

En seconde période, l’expérience visitée prenait le dessus sur la jeunesse. Catinus (12e, 41e et 42e), Guery (14e et 46e), Dethier (22e et 28e), Sulejman (25e) et Gerard (26e) se sont partagé les buts leuzois, Jonas Moreau (4) et Martin Vanstichel (3), les buts visiteurs.

Dinant B 8 – Vedrin 1

La jeune équipe dinantaise (21,5 ans de moyenne d’âge) a engrangé son premier succès de la saison.

Très disciplinés collectivement, les Copères menaient 3-0 au repos. Le sursaut d’orgueil vedrinois, concrétisé par Salime, n’était que feu de paille (3-1).

Les Mosans s’envolaient vers la victoire sur de très beaux buts. Hendrick (3), Collart (2), Delaite, Kempinaire et Tasiaux ont alimenté le compteur dinantais.

"Un non-match de notre part, contre un excellent adversaire. Il faudra une vraie remise en question avant le déplacement au MF Seilles ce vendredi", concédait le coach vedrinois, Pierre Monjoie.

Havelange 8 -Gourdinne 5

Deuxième match à domicile pour les Batyboys, contre une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles.

D’emblée, le rythme et la rigueur défensive offraient un match relativement fermé, où les erreurs défensives se payaient cash. Le repos était atteint sur un score de parité (2-2).

La seconde mi-temps était tout autre. Les visités imposaient leur rythme (5-3), avant de retomber dans leurs travers (5-5). Un sursaut d’orgueil et un regain de discipline leur permettaient de faire le break (8-5).

Justin Hébette (3), Bastien Cavillot (2), Théo Kleinkenberg (2) et Julien Dessart se sont partagé les buts visités.

"Mention spéciale pour Justin Hébette, qui a lobé le gardien adverse de son rectangle, et pour le gardien Boris Huppe, qui a stoppé un penalty qui aurait pu changer le cours du jeu en fin de rencontre", précisait le CQ visité, Romain Pêcheur.

Loyers 9 - Namur U. 3

Colin Horion ouvrait le score (1-0, 6e). Coco Ruymbeke doublait la mise (2-0, 19e). Collignon relançait le suspense à la fin d’une première mi-temps assez équilibrée (2-1, 23e).

Après la pause, les Loyersois accéléraient. Guillaume Melery plantait trois roses (31e, 33e et 35e) pour permettre à Loyers de creuser l’écart. Les Namurois réagissaient par Dury (40e) et Collignon (42e). La fin de match était à sens unique.

Coco Ruymbeke (6-3, 43e), Yusuf Sahbaz (7-3, 45e), Colin Horion (8-3, 47e) et Olivier Leblanc (9-3, 50e) corsaient l’addition. "À noter le bon arbitrage de M. Geerkens", précisait le CQ loyersois, Pierre Denis.