La force tranquille du bloc walhérois

Les Walhérois tiennent la grande forme et l’ont encore prouvé samedi, en maîtrisant leur sujet de bout en bout face à des Brainois volontaires, mais réduits à l’impuissance. « On savait que c’est en jouant en bloc qu’on ferait la différence », signalait Lionel Brouwaeys, qui avait choisi d’aligner Bastin en lieu et place de Gall, dans une équipe par ailleurs inchangée. Ses troupes mettaient rapidement Mwaso à l’ouvrage, sur une tête piquée de Lorenzon. Le portier visiteur devait déjà s’avouer vaincu à la minute suivante, sur un somptueux tir enroulé du gauche de Lambert finissant dans la lucarne. Un centre de Poncelet et des envois de Lizen et Gilain confirmaient la mainmise visitée, qui se traduisait une deuxième fois au marquoir, par l’entremise d’une belle frappe du gauche de Lizen, en pleine confiance ces dernières semaines. En face, Granville se chargeait de contrer Coulibaly, alors que De Vriendt sortait son unique parade juste avant la pause, sur un tir de Teirlinckx. Olivier Suray procédait à un triple changement pour entamer la seconde période. La circulation revenait davantage à ses hommes, avec la bénédiction d’Onhaytois prompts à surgir en contre. L’un d’eux, initié par Guerri, permettait à Poncelet d’éteindre le dernier espoir visiteur. Le score ne bougeait plus, malgré des tentatives de Guiot et Delplank. Mais il suffisait amplement au bonheur de Walhérois désormais seuls en tête avant leur déplacement à Manage, accroché à Tertre, dimanche prochain.